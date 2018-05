Marsverkenner InSight gelanceerd in Californië

Een raket met daarop de Marsverkenner InSight is gelanceerd vanaf luchtmachtbasis Vandenberg in Californië. Het karretje moet eind november aankomen op Mars, na een reis van 484 miljoen kilometer. Daar gaat het in de planeet boren, zodat we leren wat er onder het oppervlak zit.

De InSight moet onder meer meten of Mars aardbevingen heeft. Vermoedelijk wel, maar die zijn waarschijnlijk anders dan die op aarde. De aarde bestaat uit platen die langs, tegen, over en onder elkaar schuiven en schokken. Mars heeft die niet. De wetenschappers achter de missie denken dat ze in de komende jaren tientallen tot honderden Marsbevingen meten.

Door onder het oppervlak van Mars te kijken, willen wetenschappers meer leren over het verre verleden van de planeet. En omdat Mars zo op de aarde lijkt, kan het ze ook wat vertellen over onze planeet. De missie van het door zonne-energie aangedreven karretje duurt twee jaar.