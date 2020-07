Marsmissie doet Arabische Gouden Eeuw even herleven

Hoe breng je een gouden eeuw weer tot leven? Het antwoord van de Verenigde Arabische Emiraten: door volop in te zetten op wetenschap. Dat zou weleens een schot in de roos kunnen zijn.

Ooit gehoord van Abu Rayhan al-Biruni? De kans daarop is klein, want de beste man is in het Westen totaal in vergetelheid geraakt. Toch is zijn naam verbonden aan grootse ontdekkingen. Hij wist bijvoorbeeld, door goed naar de zon te kijken, de omtrek van de aarde zeer nauwkeurig vast te stellen. En daarmee was hij de eerste die dit zo nauwkeurig kon. Let wel: we hebben het dan niet over de tijd van de Verlichting of de late Middeleeuwen, maar over het jaar 1000.

Biruni was een van de scherpste geesten uit de tijd van de Arabische Gouden Eeuw. Of eigenlijk: eeuwen, want die periode duurde van ongeveer 800 tot 1200. Toen was de Arabische wetenschap met straatlengtes afstand de best ontwikkelde wetenschap ter wereld.

In het Midden-Oosten wordt nog altijd met heimwee teruggedacht aan Biruni (die zelf overigens geen Arabier was, maar wel binnen het uitgestrekte Arabische rijk van de Abassiden leefde) en zijn scherpzinnige collega’s. Terugkeer naar de Arabische Gouden Eeuw is een droom die menig leider in de Arabische wereld graag zou realiseren.

De Verenigde Arabische Emiraten doen er tegenwoordig veel aan om dit waar te maken. In de geest van Biruni zijn ze een missie gestart naar Mars. Een week geleden, op maandag 20 juli, vertrok een raket die een satelliet in een baan om Mars moet brengen. Die gaat de atmosfeer ter plaatse onderzoeken.

Nu zijn er wel vaker Marsmissies geweest (afgelopen week vertrok er ook een Chinese raket, en later deze week een Amerikaanse), maar de missie van de Emiraten is de eerste ooit vanuit een Arabisch land. Bovendien is de missie niet gekocht, zoals Golfstaten doorgaans doen met hun oliegeld, maar zelf opgezet. Dat lukte weliswaar niet zonder buitenlandse hulp –de Amerikanen hebben de Emirati’s bij iedere stap geholpen– maar toch is dit een duidelijke keuze van de Emiraten. Wie echt terug wil naar de Arabische Gouden Eeuw, heeft niet genoeg aan geld. Die moet zelf aan de slag. Dat beseffen ze in de Emiraten heel goed.

Daarom is het doel van de Marsmissie niet in de eerste plaats om de atmosfeer van de rode planeet te onderzoeken, maar om jonge Emirati’s te interesseren voor een toekomst in de wetenschap. Alleen zo kan het land een rol van betekenis blijven spelen in een wereld die steeds minder afhankelijk wordt van olie.

Investeren in de wetenschap: het zal waarschijnlijk een betere keuze blijken te zijn dan investeren in wapens en spionage. In die sectoren blonken de Emiraten tot nu toe vooral uit. Maar de gevolgen daarvan doen zich gelden. De Emiraten hebben zich in Jemen mee laten nemen in een uitzichtloze oorlog, terwijl ook hun inspanningen om de oorlog in Libië te beïnvloeden tot nu toe averechts werken.

Als de Emirati’s slim zijn, ontwikkelen ze zichzelf tot hét wetenschappelijke kenniscentrum in de Arabische wereld. Immers, ook als de huidige oorlogen voorbij zijn, zal er aan wetenschap nog steeds behoefte zijn. Waarom zou de eerste mens die ooit voet op Mars gaat zetten geen Emirati zijn? Biruni had het vast geweldig gevonden.

