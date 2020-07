Marseille heeft voor het eerst vrouw als burgemeester

De Franse metropool Marseille heeft voor het eerst een vrouw als burgemeester. De kandidaat voor de post van een linkse en ‘groene’ coalitie die zich Marseillaanse Lente noemt, de 63-jarige arts Michèle Rubirola, kreeg in de gemeenteraad voldoende stemmen om ‘burgermoeder’ te worden. Marseille maakt hiermee, na 25 jaar de centrumrechtse burgemeester Jean-Claude Gaudin aan de leiding, een ruk naar links.

De havenstad wordt vaak aangeduid als de tweede of derde stad van Frankrijk. Als gemeente is het met meer dan 850.000 inwoners de tweede, maar als metropool met voorsteden die samen anderhalf miljoen inwoners hebben, is Marseille kleiner dan de metropool Lyon.