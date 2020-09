‘Marseille en Bordeaux komen met nieuwe coronamaatregelen’

In de Franse steden Marseille en Bordeaux zijn extra maatregelen nodig om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vooral het oplopende aantal ziekenhuisopnames is daar volgens premier Jean Castex „zorgwekkend”.

Castex heeft de lokale bestuurders opdracht gegeven om maandag met nieuwe maatregelen te komen, zei hij tijdens televisietoespraak vanuit zijn ambtswoning in Parijs. Hij sprak over de ontwikkelingen rond het coronavirus in heel Frankrijk. En hoewel het aantal besmettingen overal oploopt wil hij vooralsnog geen nieuwe landelijke maatregelen treffen.

Het doel van de regering is om een „algemene lockdown” te vermijden, stelt Castex die zelf 7 dagen in quarantaine zit na een ontmoeting met Tourbaas Christian Prudhomme die dinsdag positief testte. De premier wil het virus bestrijden met afstand houden, het dragen van mondkapjes en het verhogen van de testcapaciteit.

Donderdag meldde de gezondheidsautoriteiten dat 9843 nieuwe besmettingen in 24 uur tijd zijn vastgesteld. Dat zijn er bijna 900 meer dan het vorige dagrecord van zes dagen geleden. In maart ging in Frankrijk een lockdown van kracht. Sinds mei is die maatregel geleidelijk versoepeld.