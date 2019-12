Mars voor klimaattop Madrid van start

Voorafgaand aan de internationale klimaattop in Madrid is er vrijdag een klimaatmars van start gegaan. De beroemdste deelneemster is de Zweedse activiste Greta Thunberg (16) die vanuit New York per zeilboot en met de trein naar de Spaanse hoofdstad is gekomen.

Ze beklemtoonde volgens Spaanse media het doel van de protestmars en zei dat er nog steeds niet genoeg door de politiek wordt gedaan aan de klimaatproblematiek. „Jullie hoeven niet meer naar mij te luisteren dan naar wie dan ook, ik ben slechts als klimaatactiviste onderdeel van een hele grote beweging die steeds meer wordt gehoord, maar dat wordt niet in politieke actie omgezet”, zei Thunberg aan het begin van de mars.

Aan de mars doen duizenden mensen mee. Thunberg liep maar heel even mee. Op aanraden van de politie verliet ze snel de optocht, omdat ze werd omgeven door zoveel fotografen, verslaggevers en aanhangers dat ze in het gedrang kwam, berichtte de krant El País. Thunberg wordt maandag op een bijeenkomst van UNICEF in Madrid verwacht.