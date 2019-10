Mars tegen ”ivf voor allen” in Parijs

In Parijs zijn zondag tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen een voorstel om ivf-behandeling mogelijk te maken voor alleenstaande vrouwen en lesbische stellen.

Volgens de organisatoren waren er 600.000 mensen op de been, terwijl een onafhankelijke onderzoeksgroep het op 74.500 hield. Tegelijkertijd vonden er ook demonstraties plaats in Lyon, Marseille en Nantes, met respectievelijk tussen de 22.000 en 27.000 deelnemers, tussen de 6000 en 8000 en 4500.

De demonstranten keren zich tegen een reeks voorstellen op het terrein van de bio-ethiek, waarvan de ruimere openstelling van ivf-behandelingen de meest in het oog springende is. Het Franse parlement buigt zich sinds 24 september over de voorstellen.

De organisatoren van de mars kondigden zondag nog vijf demonstraties aan, in een periode tot 14 juni. De eerstvolgende staat gepland voor 1 december.

In 2013 gingen er op honderdduizenden mensen de staat op in protest tegen het homohuwelijk. De politie schatte het aantal betogers toen op 340.000, de organisatoren op meer dan een miljoen.