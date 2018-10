Marokko wil geen opvangcentra Europa

Marokko verzet zich tegen het plan voor opvangcentra in Noord-Afrika, waar moet worden bepaald of migranten recht hebben op Europees asiel. Volgens de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken werken zulke opvanglocaties averechts.

„Marokko is over het algemeen tegen elke vorm van centra. Dat is onderdeel van ons migratiebeleid en een nationaal, soeverein standpunt”, zegt Nasser Bourita in een interview met de Duitse krant Die Welt. Ook als de EU daarvoor in de buidel wil tasten, zal dat Marokko’s standpunt niet veranderen, stelt hij. Volgens Bourita maakt de EU het migratieprobleem ook groter dan het is.

De EU-landen verkeren al langere tijd in een patstelling over het migratievraagstuk. Eerder dit jaar kwamen ze na lang beraad overeen om opvangcentra te bouwen in Noord-Afrika en Zuid-Europa. Geen enkel land toonde tot nu toe echter interesse in de huisvesting van dergelijke centra.

De burgemeester van een dorp in het zuiden van Italië is intussen onder huisarrest geplaatst omdat hij illegale immigratie zou hebben gestimuleerd. Justitie meldde dinsdag dat burgemeester Domenica Lucano van Riace huwelijken tussen Italiaanse inwoners en immigranten had geregeld om nieuwkomers op die manier aan een verblijfsstatus te helpen.

Lucano zou bij het regelen van de huwelijken hebben samengewerkt met zijn partner Tesfahun Lemlem. Zij mag niet meer in Riace wonen. De aanklager zei dat de burgemeester mogelijk ook geld voor projecten voor migranten op verkeerde wijze heeft gebruikt.

Lucano kreeg brede bekendheid omdat hij honderden immigranten in zijn dorp met ongeveer 2000 inwoners opnam. Vorig jaar kreeg hij nog de vredesprijs van Dresden.

In de Middellandse Zee zijn zeker 34 migranten verdronken door een schipbreuk. Zesentwintig mensen overleefden de ramp. Dat heeft de Internationale Organisatie voor Migratie dinsdag bekendgemaakt op basis van onder andere de Marokkaanse marine.

Het schip waarop de zestig vluchtelingen zaten, voer sinds zondag stuurloos op zee voordat het in de golven verdween.

Een Syriër die ruim een halfjaar bivakkeerde op een luchthaven in Kuala Lumpur is daar alsnog opgepakt door de politie. De autoriteiten willen de 36-jarige man terugsturen naar zijn thuisland.

Hassan al-Kontar bevond zich al sinds maart op vliegveld KLIA2. Daar deed hij via sociale media verslag van zijn leven als vluchteling. De Maleisische autoriteiten zagen de aanwezigheid van Hassan maandenlang door de vingers, maar nu is de maat kennelijk alsnog vol.