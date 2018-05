Marokko verbreekt diplomatieke banden met Iran

Marokko gaat de diplomatieke banden met Iran verbreken. De Marokkaanse minister Nasser Bourita (Buitenlandse Zaken) verwijt Teheran en Hezbollah strijders van onafhankelijkheidsbeweging Polisario te trainen en bewapenen.

Bourita zei dat de Marokkaanse ambassade in Teheran wordt gesloten vanwege de steun aan Polisario, de onafhankelijkheidsbeweging voor de Westelijke Sahara. Ook wordt de Iraanse ambassadeur uitgewezen. Iran en Hezbollah, een Libanese bondgenoot van Teheran, hebben nog niet gereageerd op de Marokkaanse beschuldigingen.

Marokko lijfde de Westelijke Sahara, een voormalige Spaanse kolonie, in de jaren zeventig in. Dat leidde tot een gewapend conflict met Polisario, dat een eigen staat wil vormen voor de Sahrawi’s. Officieel is er al sinds 1991 een door de Verenigde Naties bereikte wapenstilstand van kracht tussen Polisario en Marokko.