In Marokko mag niemand tijdens de islamitische vastenmaand ramadan de deur uit tussen 19.00 uur ’s avonds en 05.00 uur ’s ochtends in de strijd tegen het coronavirus. De avondklok gaat zaterdag in, als in het Noord-Afrikaanse land de ramadan begint.

Het uitgaansverbod voor de burgers komt bovenop de andere strenge coronamaatregelen die tot 20 mei gelden. Normaal gaan de Marokkanen tijdens de ramadan op bepaalde tijden massaal de straat op.