Marokko rolt terroristische drugsbende op

Marokkaanse inlichtingendiensten hebben naar eigen zeggen twaalf mensen aangehouden die ervan worden verdacht een terroristisch netwerk te hebben gedreven. De twaalf waren daarnaast in de gewone misdaad actief, voornamelijk in de drugscriminaliteit. De arrestaties zijn in Casablanca en Tanger gedaan, meldden Marokkaanse media dinsdag.

De terreurgroep was ook in conflict met andere criminele bendes. Daarbij zijn rivalen vermoord. De twaalf worden vervolgd door een afdeling van het Openbaar Ministerie die zich op terrorisme werpt. De politie heeft bij de invallen onder meer wapens, hard drugs, auto’s, kogelvrije vesten en valse nummerborden in beslag genomen.