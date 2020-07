Marokko legt weer totale lockdown op in stad met 300.000 inwoners

De Zuid-Marokkaanse toeristische havenstad Safi is in de nacht van zaterdag op zondag weer in een totale lockdown geplaatst uit vrees voor verspreiding van het coronavirus. Marokko is bezig met een geleidelijke versoepeling van de erg strenge coronamaatregelen, maar in een visconservenfabriek in Safi is volgens de autoriteiten.een nieuwe uitbraak van het gevreesde virus vastgesteld.

Marokko is 25 juni begonnen de ingrijpende beperkingen af te bouwen. De grenzen zijn echter nog steeds gesloten. Tienduizenden Marokkanen kunnen al maanden niet terug naar huis en buitenlanders in Marokko kunnen er niet weg. De medische noodtoestand geldt in ieder geval nog tot 10 juli, maar in heel het land, met uitzondering van een klein aantal plaatsen, kunnen de mensen, met verplicht mondkapje, weer de deur uit. De horeca en sportcentra zijn weer open en het openbaar vervoer rijdt weer.

Het virus dook begin maart op in het Noord-Afrikaanse land van 36 miljoen inwoners en sindsdien zijn ruim 14.000 gevallen vastgesteld. Circa 9500 patiënten zijn genezen en 234 zijn bezweken aan de longaandoeningen die het virus kan veroorzaken. Marokko is daarmee niet zwaar getroffen door het uit China afkomstige virus.