Marokko heeft snelste trein van Afrika

De snelste trein van Afrika is officieel in gebruik genomen in Marokko. Door de nieuwe verbinding halveert de reistijd tussen de steden Tanger en Casablanca.

Marokkanen hebben even op de hogesnelheidslijn moeten wachten. De werkzaamheden duurden ongeveer zeven jaar en hebben bijna 23 miljard dirham (ruim 2 miljard euro) gekost, bericht staatspersbureau MAP. Het nationale spoorbedrijf ONCF verwacht dat jaarlijks zo’n zes miljoen passagiers gebruik zullen maken van de verbinding.

De Franse president Emmanuel Macron en koning Mohammed VI maakten donderdag een ritje in een van de nieuwe hogesnelheidstreinen, die zijn geleverd door het Franse Alstom. De treinen haalden tijdens de testfase snelheden van 357 kilometer per uur, maar zoeven straks met passagiers met snelheden van 320 kilometer per uur over het spoor.