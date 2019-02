Marokko gaat bootvluchtelingen terugnemen

Spanje heeft afspraken gemaakt met Marokko over het deels terugnemen van vluchtelingen die op zee tussen de landen worden gered. Tot nu toe worden alle vluchtelingen die op weg naar Spanje in de Straat van Gibraltar of de Zee van Alborán worden opgepikt naar Spanje gebracht.

Vanaf nu geldt dat niet meer automatisch. Als Spaanse reddingsschepen in samenwerking met de Marokkaanse kustwacht mensen uit zee haalt, mogen zij naar Marokko worden gebracht als zij dichter bij de kust van dat land zijn. Eerder had Spanje samen met de EU Marokko 140 miljoen euro toegezegd aan ondersteuning van de grensbewaking en een betere integratie van vluchtelingen.

Volgens cijfers van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen vorig jaar ruim 64.000 vluchtelingen illegaal naar Spanje.