Marokko: daders moorden in Atlas zijn van IS

Het Openbaar Ministerie in Marokko ziet in de vier verdachten van de dubbele moord op twee jonge toeristen in het Atlasgebergte leden van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Opnames waarop de vier hun trouw betuigen aan IS zijn volgens de officier van justitie in Rabat volkomen authentiek, meldden Marokkaanse media.

De beelden waarop de vier mannen tegen de achtergrond van een vlag van IS te zien zijn, moeten eerder zijn opgenomen en zijn volgens justitie in Rabat afgelopen week opgedoken. Van de moord op een van de twee vrouwen van wie de keel is doorgesneden, zijn deze week ook beelden verspreid door de daders.

De 24-jarige Deense Louisa Vesterager Jespersen en de 28-jarige Noorse Maren Ueland zijn aan het begin van deze week in en naast hun tent dood aangetroffen. Ze maakten een tocht naar de berg Toubkal, 65 kilometer ten zuiden van de stad Marrakesh. Ze zijn volgens de Marokkaanse autoriteiten op een uitzonderlijk beestachtige wijze vermoord.