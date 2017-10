De veiligheidsdiensten in Marokko hebben maandag zes mensen gearresteerd die verdacht worden van het plannen van aanslagen. De zes zouden bij een groep horen die gelieerd is aan Islamitische Staat (IS), melden de Marokkaanse autoriteiten.

De terreurgroep was actief in acht verschillende steden en dorpen in het Noord-Afrikaanse land. Eerder deze maand was de rest van de terreurcel al opgerold. Een van de verdachten was volgens de autoriteiten een expert op het gebied van explosieven.