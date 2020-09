Marokkaanse miljoenenstad Casablanca in lockdown

De ruim 4 miljoen inwoners van Casablanca zijn voorlopig grotendeels aan huis gekluisterd. Hun bewegingsvrijheid wordt ingeperkt en de komende twee weken is een avondklok van kracht. Alle routes naar andere grote steden zijn maandag sinds het middaguur afgesloten. Reizen is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan. De scholen, die maandag weer open zouden gaan, blijven dicht.

In de grootste stad van Marokko golden vanwege het coronavirus al veel beperkingen. „We riskeren te worden overweldigd door het virus”, motiveerde gezondheidsminister Khalid Ait Taleb de „drastische maatregelen”.

Het virus is de afgelopen weken flink opgeflakkerd in Marokko. Zondag werden 2234 nieuwe infecties gemeld, een dagrecord. Ruim vier op de tien gevallen werden in Casablanca geregistreerd. De autoriteiten wijten de toename aan het gebrek aan naleving van de gezondheidsprotocollen.

Drie weken geleden werden in de havenstad al strengere regels ingevoerd. Zo werden de openingstijden van winkels ingekort en de stranden afgesloten. Maandag werd besloten alle scholen en universiteiten te sluiten. Niet alleen vanwege de besmettingsrisico’s aan het begin van het schooljaar, maar ook omdat epidemiologen zorgen hebben geuit over de zorgcapaciteit.

Marokko heeft sinds begin maart 72.394 coronabesmettingen gerapporteerd, waarbij 1361 mensen zijn gestorven.