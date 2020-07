Marokkaanse metropool Tanger opnieuw op coronaslot

De belangrijke Noord-Marokkaanse havenstad Tanger is opnieuw op slot na nieuwe uitbraken van het coronavirus. In de metropool met een miljoen inwoners geldt vanaf maandagmiddag 12.00 uur een uitgaansverbod.

Het openbaar vervoer is stilgelegd. Cafés, winkelcentra, markten en andere openbare ruimtes gingen dicht. Bewoners mogen heel beperkt hun huis verlaten, zei het ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring over de lockdown. Begin deze maand was de stad Safi in het zuiden nog onder quarantaine geplaatst.

Marokko had vorige maand de coronamaatregelen verder versoepeld met de heropening van cafés, restaurants en winkels. Ook binnenlands toerisme mocht weer. De grenzen blijven echter „tot nader order” gesloten, behalve voor Marokkanen die over de hele wereld zijn gestrand en buitenlandse inwoners van Marokko, die vanaf 14 juli mogen terugkeren.