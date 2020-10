‘Marokkaanse Belg krijgt sinds corona geen huurhuis meer’

De discriminatie van Marokkaanse Belgen door woningverhuurders is sinds de coronacrisis uitbrak bijna verdubbeld. Verhuurders zijn nog huiveriger dan voorheen omdat zij geregeld zijn afgeschilderd als een bevolkingsgroep die veel besmettingen telt en weinig op heeft met de coronavoorschriften, denken onderzoekers.

Wie in deze pandemie op een internetadvertentie van een verhuurder reageerde, maakte sowieso minder kans op een uitnodiging om te komen kijken, constateren sociologen van de Vrije Universiteit Brussel. Maar Marokkaanse Belgen waren bovenmatig de dupe, concluderen ze uit proeven met reacties onder beurtelings Marokkaanse en Belgisch klinkende naam. In 36 procent van de gevallen discrimineerde de adverteerder, waar dat enkele maanden eerder nog 20 procent was.

„We vermoeden dat dit komt omdat vooral deze gemeenschap vaak in de media werd gestigmatiseerd met betrekking tot een hoog percentage coronabesmettingen en het niet naleven van de coronamaatregelen”, zeggen onderzoekers Pieter-Paul Verhaeghe en Abel Ghekiere. Congolese Belgen maakten juist meer kans dan voorheen.