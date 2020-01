Marokkaanse activist twee jaar in cel voor Facebookpost

Een Marokkaanse rechtbank heeft een activist veroordeeld tot twee jaar cel voor een post op Facebook. De 35-jarige Abdelali Bahmad schreef daar in oktober dat hij „geen geld heeft voor lucifers om de vlag in brand te steken”, omdat hij moet eten. De rechter zag die uitspraak als „belediging van de vlag en het symbool van de staat”.

Bahmad stond al bekend door zijn onlinesteun aan Hirak Rif, een protestbeweging tegen de armoede en corruptie in het noordelijke Rifgebergte. De politie arresteerde hem in december vanwege de Facebookpost. Activisten verwijten de overheid „gebruikers van sociale media te terroriseren”. De afgelopen twee maanden zouden meer mensen zijn veroordeeld voor dergelijke berichten op sites als YouTube, Facebook en Twitter.

Eerder werd de hashtag #freekoulchi, wat betekent ‘bevrijdt ze allemaal’, al gelanceerd. Zo probeerden de organisatie de verschillende mensen die gearresteerd zijn na online-uitspraken, te steunen. Een woordvoerder van de regering sprak eerder tegen dat de mensenrechtensituatie in het land verslechtert. Hij benadrukte dat er een verschil is tussen een mening uiten of een strafbaar feit begaan.