Mark Esper nieuwe minister van Defensie VS

De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag ingestemd met Mark Esper (55) als de nieuwe minister van Defensie. Daarmee is een eind gekomen aan verreweg de langste periode dat het Pentagon zonder een vaste chef zat. Voormalig infanterie-officier en defensielobbyist Esper volgt Jim Mattis op. Deze nam in december ontslag na een conflict over de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Syrië.

President Donald Trump wilde eigenlijk Mattis’ plaatsvervanger Patrick Shanahan definitief benoemen, maar die haakte vorige maand plotseling af nog voordat er een hoorzitting van de Senaat over zijn benoeming had plaatsgevonden. Reden daarvoor waren berichten in de media met details over zijn scheiding in 2011. Shanahan werd onder meer beschuldigd van huiselijk geweld.