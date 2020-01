Marine zet van strand geëvacueerden af in Melbourne

De Australische marine heeft de eerste evacués, die vanwege de bosbranden vast zaten aan de oostkust, na een tocht van 20 uur overgebracht naar een opvangplek vlakbij Melbourne. Ongeveer 58 van de 4000 mensen die naar een strand waren gevlucht in de geïsoleerde plaats Mallacoota, in de zuidelijke deelstaat Victoria, zijn nu in veiligheid gebracht.

De groep die nu is aangekomen bestaat uit kleine kinderen en hun ouders, senioren en mensen die astma hebben. Onder hen de 16-jarige Emily Wellington uit Melbourne die in Mallacoota was voor twee weken vakantie. „Voor iemand die nog nooit een brand heeft meegemaakt is het erg angstaanjagend. Ik ben blij dat ik hier ben”, zegt ze.

Een veel groter schip, met aan boord ongeveer duizend evacués, wordt zaterdag in de loop van de dag verwacht.

Bosbranden teisteren het land al sinds september. Daarbij zijn 21 mensen gedood en is meer dan vijf miljoen hectare land verwoest.