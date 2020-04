„Marine VS wil ontslag kapitein vliegdekschip terugdraaien"

$lead

De Amerikaanse marine stuurt aan op eerherstel voor de voormalige commandant van vliegdekschip Theodore Roosevelt. De marinetop heeft minister van Defensie Mark Esper geadviseerd de ontslagen kapitein Brett Crozier zijn oude post terug te geven, berichten Amerikaanse media.

Crozier verloor zijn baan nadat hij alarm had geslagen over de uitbraak van het coronavirus op het vliegdekschip. De brief met zijn noodkreet lekte uit en dat bracht het Pentagon in verlegenheid. Later juichten honderden bemanningsleden hun voormalige commandant toe terwijl hij het schip verliet.

De affaire heeft ook de kop gekost aan de bewindsman die Crozier ontsloeg. Minister van Marine Thomas Modly had onder meer gezegd dat de commandant „te naïef of te dom” was voor zijn functie, omdat hij had moeten beseffen dat zijn brief zou uitlekken of daar zelf achter zat.

Modly kreeg een storm van kritiek over zich heen en diende zijn ontslag in. Minister Esper heeft nu het laatste woord over het lot van Crozier. De gewezen commandant raakte zelf ook besmet met het coronavirus en zit nog in isolatie op een marinebasis op Guam.