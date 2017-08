Marine VS oefent bij Chinees eilandje

Een Amerikaans marineschip heeft donderdag een oefening uitgevoerd binnen de territoriale wateren van een rif waar China een kunstmatig eiland heeft gebouwd. Amerikaanse functionarissen verklaarden dat de torpedobootjager USS John S. McCain langs het Mischief-rif voer, onderdeel van eilandengroep Spratly.

Amerika laat wel vaker oorlogsbodems langs de eilandjes varen om te laten zien dat het de territoriale grenzen in de wateren zoals China die heeft bepaald, niet erkent. Dat de VS het op dit moment doen is opmerkelijk omdat president Donald Trump juist steun zoekt van Peking in het conflict met Noord-Korea.