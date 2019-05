Marine Le Pen verslaat Macron

Rassemblement National (RN), de partij van de eurosceptische Marine Le Pen, heeft de Europese verkiezingen gewonnen van de beweging van de uitgesproken pro-Europese president Emmanuel Macron in Frankrijk.

RN, de opvolger van Front National, haalde ruim 23 procent: met cijfers achter de komma nog geen procent meer dan La République en Marche (LREM) van Macron. De groenen boekten opvallende winst en komen uit op 13,5 procent. In 2014 scoorde Marine Le Pen bij de Europese verkiezingen 24,8 procent.

Le Pen noemde de uitslag „een overwinning voor het volk” en stelde dat Macron zijn geloofwaardigheid als leider heeft verloren. „Er rest de president niets anders dan op z’n minst het parlement te ontbinden”, zei Le Pen zondagavond tegen haar achterban.

Macron liet via een woordvoerder echter weten dat de uitslag „teleurstellend maar geen afstraffing” is. Het resultaat van de EU-verkiezing zal niet tot een beleidswijziging leiden in Frankrijk, aldus het Elysee. De opkomst in Frankrijk lag met 50,5 procent stukken hoger dan in 2014 (35,07 procent).

Het resultaat is hoe dan ook een tegenvaller voor Macron, die de Europese verkiezingen „de belangrijkste” noemde sinds de eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europarlement in 1979. „Als onze lijst niet als eerste eindigt, dan zal Frankrijk verzwakt zijn”, zei de partijleider van LREM, Stanislas Guerini, vóór de verkiezingen.

In 2017 behaalde Macron in een eerste stemronde 24 procent van de stemmen: daar zit hij met de Europese verkiezingen niet ver naast. Dat valt ook als een prestatie te zien, zeker na de aanhoudende protesten van de gele hesjes.

Het Franse onderzoeksbureau Ifop ploos het stemgedrag van de Fransen van zondag inmiddels uit. Daaruit blijkt dat Franse jongeren sterk op de flanken stemden: groen dan wel RN. De aanhang van de ‘gele hesjes’ koos voor RN; de ouderen voor Macron.