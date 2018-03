Marine Le Pen herkozen als partijleider

Marine Le Pen is zoals verwacht herkozen als partijleider van het Franse rechts-populistische Front National. Zij kreeg 100 procent van de geldige stemmen. De uitslag werd zondag op de tweede dag van het partijcongres in Lille bekendgemaakt. Le Pen was de enige kandidaat.

De 49-jarige begint een derde termijn als leider van de partij. In 2011 volgde zij haar vader, Jean-Marie Le Pen, op.

Later zondag maakt Marine Le Pen bekend welke nieuwe naam zij aan de partij wil geven. Zij verwacht dat de partij met een andere naam eerder zal worden gezien als een potentiële regeringspartij. De partijleider verloor vorig jaar de presidentsverkiezing van Emmanuel Macron.

Door het Front National een nieuwe naam te geven en de partijkoers aan te passen hoopt Marine Le Pen haar partij een gematigder aanzien te geven, ook al is ze een verklaard tegenstander van immigratie en heeft ze een nationalistische agenda. Haar vader, medeoprichter van de partij, heeft meerdere veroordelingen op zijn naam staan voor discriminerende en antisemitische opmerkingen. Zijn lidmaatschap van de partij is inmiddels ingetrokken.