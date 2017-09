Maria raast over Puerto Rico

De orkaan Maria is woensdag aan land gekomen op het Amerikaanse eiland Puerto Rico, waar zo’n 3,4 miljoen mensen wonen. De storm deed gebouwen in hoofdstad San Juan schudden op hun grondvesten. Daar vloog ook puin door de straten.

Maria is de krachtigste orkaan die over het eiland trekt sinds 1928, toen ongeveer driehonderd mensen omkwamen. De storm veroorzaakte eerder al een ravage op de eilanden Dominica en Guadeloupe. Duizenden Puerto Ricanen hebben een veilig heenkomen gezocht in opvangcentra.

De autoriteiten op Puerto Rico hebben gewaarschuwd voor grootschalige overlast. „We hebben niet eerder een gebeurtenis van deze omvang meegemaakt in onze moderne geschiedenis”, zei gouverneur Ricardo Rossello dinsdag in een televisietoespraak. Hij waarschuwde dat grote schade onvermijdelijk leek te zijn.

Het Amerikaanse National Hurricane Center voorspelde dat op sommige plaatsen op het eiland zo’n 66 centimeter regen kan vallen. Ook kunnen zich levensgevaarlijke stormvloeden, overstromingen en modderstromen voordoen.