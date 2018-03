March for Our Lives wereldwijd gesteund

Honderdduizenden demonstranten gaan zaterdag in Washington de straat op om het wapengeweld in de Verenigde Staten een halt toe te roepen. De zogeheten March for Our Lives is een initiatief van scholieren, die op achthonderd plaatsen in de wereld gevolg krijgt. Ook in steden als Londen, Sydney, Tokio, Mumbai, Amsterdam en honderden plaatsen in de VS zijn demonstraties.

De scholieren eisen dat het Congres, dat tientallen jaren de wapenhandel in het land heeft laten lopen, scherpe maatregelen neemt. De demonstraties, georganiseerd door de overlevenden van een schietpartij op een school waardoor zeventien mensen om het leven kwamen, tekent een omwenteling in het Amerikaanse debat over wapenbeheersing. Alleen scholieren spreken de demonstranten toe.

De Amerikaanse president Donald Trump, die steun heeft uitgesproken voor de wapenlobby NRA en 30 miljoen dollar van hen heeft gekregen tijdens zijn campagne, is niet in de buurt om de demonstratie te zien. Hij vloog vrijdag naar zijn resort in Florida, Mar-a-Lago.