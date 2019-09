‘Marc Dutroux wil vervroegd vrijkomen’

Marc Dutroux (62) probeert opnieuw vervroegd vrij te komen. Dat schrijven Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad. Op 17 oktober buigt de strafuitvoeringsrechtbank in Brussel zich over de vraag. Dutroux zit in de gevangenis van Nijvel een straf van 23 jaar uit.

Op 22 juni 2004 werd Dutroux veroordeeld tot levenslang voor ontvoering, gijzeling, verkrachting, moord en illegale handel. Op 15 augustus 1996 werd de zes dagen tevoren ontvoerde Laetitia Delhez in zijn huis ontdekt, samen met Sabine Dardenne, die er al bijna drie maanden zat. Al snel bleek dat Dutroux ook verantwoordelijk was voor de ontvoering van Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks, en voor de dood van zijn handlanger Bernard Weinstein. Zij werden allen dood teruggevonden.

In de praktijk komt levenslange opsluiting in België neer op dertig jaar. In dit geval moet een veroordeelde twee derde van zijn straf uitgezeten hebben om in aanmerking te komen voor vervroegde vrijlating en voldoen aan allerlei voorwaarden.

In september vorig jaar kondigde Dutroux aan dat hij de strafuitvoeringsrechtbank zou vragen om een college deskundigen aan te stellen. Die experts moeten nagaan of er gevaar op recidive bestaat.