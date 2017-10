Marburgvirus duikt op in Oeganda

In het oosten van Oeganda is een vijftigjarige vrouw overleden aan het gevaarlijke marburgvirus. Tien medewerkers die haar verzorgden in een ziekenhuis in Kapchorwa bij de grens met Kenia zijn onder quarantaine geplaatst, zei minister van Volksgezondheid Jane Aceng.

De vrouw had eerder haar broer verzorgd, die eind september overleed. Hij vertoonde dezelfde ziekteverschijnselen als zij: koorts, hoofdpijn en hevige bloedingen.

Het marburgvirus lijkt op het ebolavirus. Het wordt verspreid door vleermuizen of het eten van vlees van wilde dieren die ermee zijn besmet. Ook contact met bloed of andere lichaamssappen van geïnfecteerde mensen kan het virus overbrengen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stuurt medewerkers naar Oeganda om de lokale autoriteiten te helpen. Meestal weet Oeganda uitbarstingen van marburg of ebola snel in te perken, maar in 2000 trof een uitbarsting van ebola 425 mensen in het land, van wie ruim de helft overleed.