„Marawi weer grotendeels in handen leger”

De Filipijnse strijdkrachten hebben aan terreurgroep IS gelieerde extremisten verdreven uit het grootste deel van de stad Marawi. „Onze commandanten ter plekke hebben ons verzekerd dat het einde bijna in zicht is”, zei brigadegeneraal Restituto Padilla maandag in Manilla.

Zo’n 60.000 mensen zijn de afgelopen week op de vlucht geslagen voor de gevechten tussen het leger en de groep Maute. Door het geweld zijn volgens de autoriteiten zeker 19 burgers, 18 militairen en 61 extremisten omgekomen. Er wordt gevreesd dat extremisten zich voordoen als vluchtelingen om ergens anders aanslagen te kunnen plegen.

Het grootste gedeelte van Marawi, waar voorheen zo’n tweehonderdduizend mensen woonden, zou inmiddels weer in handen zijn van het leger. Regeringstroepen hebben alleen „bepaalde gebieden” niet in handen, zei Padilla. Hij gaf aan dat „precisiebombardementen” noodzakelijk zijn om overgebleven strijders uit te schakelen.