Marathonzwemmer breekt ‘Kanaalrecord’

Een Amerikaanse marathonzwemmer heeft geschiedenis geschreven door vier keer achter elkaar het Kanaal over te zwemmen. De 37-jarige Sarah Thomas deed ongeveer 54 uur over de tocht, bericht de BBC.

Thomas is eerder genezen van borstkanker. Ze droeg haar zwemtocht op aan „alle overlevers”. De vrouw begon zondagochtend vroeg aan haar recordpoging en rondde die dinsdag af. Ze vertelde de BBC na haar aankomst in Dover dat ze nu van plan is de rest van de dag te slapen. „Ik ben nu behoorlijk moe.”

Het was zwemmers eerder wel gelukt de waterweg tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk drie keer achter elkaar over te zwemmen. Thomas legde naar schatting een afstand af van ongeveer 209 kilometer.

De vrouw vertelde dat ze onder meer worstelde met de stroming en is gestoken door een kwal. Ook vond ze het zout water in haar mond en keel vervelend. „Ik kan gewoon niet geloven dat we het voor elkaar hebben gekregen”, zei ze in Dover.