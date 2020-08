Mannen uit Guinee gewond door aanval in Erfurt

In de Duitse stad Erfurt zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mannen uit Guinee gewond geraakt bij een racistisch gemotiveerde aanval. Een van hen raakte zwaargewond. De politie heeft twaalf verdachten aangehouden.

Het drietal werd rond 03.00 uur aangevallen in een woonwijk in het zuidoosten van de stad. Volgens de politie betreft het een „xenofobe aanval”. Het incident speelde zich af bij een plek die bekendstaat als ontmoetingsplaats voor extreemrechtse groepen. Het is niet bekend of de aanvallers wapens of andere objecten gebruikten.

De drie slachtoffers worden behandeld in het ziekenhuis. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart.