Mannen pakketdienst stierven natuurlijke dood

Twee medewerkers van een Duitse pakketdienst die kort na elkaar in het bedrijfspand dood waren aangetroffen, zijn een natuurlijke dood gestorven. Dat heeft autopsie uitgewezen, meldden Duitse media donderdag.

De politie liet het bedrijfspand in de plaats Haldensleben dinsdag na de vondst van de lichamen ontruimen. Een 58-jarige man was onwel geworden en ter plekke overleden. Een 45-jarige collega werd later levenloos aangetroffen achter het stuur van een transportvoertuig. Ongeveer 120 brandweerlieden onderzochten het pand. De angst bestond dat een giftige stof in het spel was maar er werd niets gevonden.

De sterfgevallen blijken nu een samenloop van omstandigheden. Wat de precieze doodsoorzaak van de twee mannen is, is niet bekend gemaakt. In het bedrijf zijn de werkzaamheden inmiddels hervat.