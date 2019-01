Mannen overreden op Duitse S-Bahn na ruzie

Na een ruzie in Neurenberg zijn twee mannen overreden op de S-Bahn in de Duitse stad. Volgens de politie kreeg een groepje mensen in het S-Bahn-station Frankenstadion ruzie met elkaar.

Drie mannen vielen tijdens de ruzie op de sporen. Een van hen kon net op tijd weg komen voor de naderende trein. De andere twee mannen werden overreden en kwamen om het leven. De politie is op zoek naar de andere betrokkenen bij de ruzie.

De Bayerische Rundfunk meldde dat het ging om een groep minderjarigen die net van een feest waren gekomen.