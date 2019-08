Mannen neergeschoten met pijlen in Beieren

Twee mensen zijn met pijlen beschoten in het Duitse Nordendorf (Beieren). Het duo raakte ernstig gewond, berichten Duitse media. Agenten konden de vermoedelijke schutter in zijn woning overmeesteren.

De politie kreeg meerdere telefoontjes over het incident en rukte met veel mankracht uit. In de straat waar is geschoten zouden veel gezinnen met kinderen wonen. Omwonenden hadden zich voor de komst van de hulpdiensten ontfermd over de slachtoffers.

De politie kon nog niet zeggen waarom is geschoten op de twee mannen van 39 en 47 jaar oud. Een van de slachtoffers raakte gewond aan zijn hoofd, de andere man aan zijn bovenlichaam. Hij moest met een reddingshelikopter worden afgevoerd.

De autoriteiten doen sporenonderzoek op het balkon van een woonhuis. Dat is mogelijk de plek waar de schutter zich bevond, al is dat volgens de krant Augsburger Allgemeine nog niet bevestigd. Ook is nog onduidelijk wat voor wapen de dader heeft gebruikt.