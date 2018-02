Mannen gewond tijdens poolparty in kiepwagen

In Duitsland zijn vier mensen gewond geraakt toen ze uit de laadbak van een vrachtwagen waren gevallen die ze met water hadden gevuld. De slachtoffers vielen van zo’n tweeënhalf meter hoogte op straat en zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het ongeluk had plaats in Tannheim in de deelstaat Baden-Württemberg. De vier mannen van 31 tot 67 jaar deden mee aan een zogenoemde internetchallenge. Op hun werk hadden ze een kiepwagen met water laten vollopen en waren erin gaan zwemmen. Toen iemand met de vrachtwagen ging rijden klotste het water zo hard dat de zwemmende collega’s uit het bad werden geslingerd.