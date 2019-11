Mannen cel in om beramen aanslag tijdens kerst

Drie mannen zijn vrijdag in Australië veroordeeld tot jarenlange celstraffen omdat zij drie jaar geleden tijdens de kerstperiode aanslagen wilden plegen in Melbourne. Ahmed Mohamed (27) en Abdullah Chaarani (29) moeten 38 jaar de cel in, Hamza Abbas (24) werd veroordeeld tot 22 jaar. Het drietal zou banden hebben met terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). De mannen wilden zelfgemaakte bommen gebruiken en hadden het onder andere gemunt op een treinstation en een kerk.

Rechter Christopher Beale zei vrijdag dat de drie mannen, die in Australië zijn geboren, een „massaslachting van onschuldige burgers” hadden gepland. Volgens Beale zou dat voor hen een „glorieuze handeling” zijn geweest.

De Australische politie ontdekte de plannen door het afluisteren van telefoongesprekken. Ook werden e-mails en sms-berichten onderschept.