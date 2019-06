Manneken Pis plast melk

Manneken Pis plast zaterdag melk. Gekleed als veehouder uit Niger is de straal van het befaamde beeldje in Brussel op Wereldmelkdag de hele dag wit.

Dierenartsen Zonder Grenzen en een Belgische boerencoöperatie willen met de actie aandacht vragen voor de magere prijs die West-Afrikaanse boeren vangen vanwege de ‘dumping’ van Europese melkoverschotten. Het melkpoeder uit de EU, aangelengd met palmolie, zou drie keer goedkoper zijn dan lokale melk, waardoor veehouders het hoofd niet meer boven water kunnen houden.

In de ochtend wordt het mannetje aangekleed en gieten melkboeren in zijn fontein zo’n 100 liter melk. Die is over de houdbaarheidsdatum. Voorbijgangers kunnen gratis verse melk proeven.