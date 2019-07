Manilla komt met nieuw dodental drugsoorlog

De Filipijnse autoriteiten zeggen dat de afgelopen drie jaar ruim 5500 doden zijn gevallen bij de zogenoemde oorlog tegen drugs. Het gaat om „drugspersoonlijkheden” die om het leven kwamen bij acties tegen drugscriminaliteit, vertelden functionarissen op een persconferentie.

De drugsoorlog is omstreden, omdat die volgens critici gepaard gaat met buitenrechtelijke executies en andere misstanden. Het is onduidelijk hoeveel mensen precies om het leven zijn gekomen. De Filipijnse politie sprak eerder nog over ruim 6700 doden, maar dat cijfer is nu naar beneden bijgesteld.

Over het dodental circuleerden allerlei schattingen, die soms opliepen tot 27.000. „Het is erg lastig om het echte aantal vast te stellen”, zegt een lokale onderzoeker van Human Rights Watch. Hij stelt dat alleen de politie beschikt over die cijfers. „Er zijn niet-gouvernementele organisaties die het proberen, maar zij kunnen zich alleen baseren op berichten in de media.”