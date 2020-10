Manifestaties tegen coronamaatregelen in zuiden van Duitsland

In de Zuid-Duitse stad Konstanz en omstreken organiseren tegenstanders van coronamaatregelen dit weekend demonstraties en manifestaties. Mensen worden uitgenodigd zaterdag aan de oevers van het Bodenmeer een menselijke ketting te vormen die symbool moet staan voor „vrede, vrijheid en waarheid”.

De organisatie zei vorige maand dat er mogelijk wel 250.000 mensen meedoen. Uit Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein doen ook organisaties mee. Er zijn 43 verzamelpunten.

De organisatie vraagt deelnemers politieke uitlatingen achterwege te laten, de afstandsregels in acht te nemen en zich verantwoordelijk te gedragen. Vredesvlaggen en -symbolen zijn wel welkom.

In Duitsland is 3 oktober een nationale feestdag, waarop de Duitse hereniging wordt gevierd. Zondag staan ook weer allerlei activiteiten gepland in onder meer Konstanz.

Tijdens een grote anticoronademonstratie in Berlijn, eind augustus, kwam het tot ongeregeldheden waarbij de Reichstag, het Duitse parlementsgebouw, werd bestormd

Een van de bewegingen achter de protesten, Querdenken-711, vindt dat de beperkingen grondrechten en fundamentele vrijheden aantasten. Querdenken benadrukt democratisch te zijn. „Voor rechts- en linksextremisten en fascisten is in onze beweging geen plaats. Dat geldt ook voor elk gebruik van geweld.”