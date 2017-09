Mandaat Turkse troepeninzet Irak verlengd

Het Turkse parlement heeft het mandaat voor de inzet van Turkse militairen in Irak en Syrië zaterdag met een jaar verlengd. Het besluit komt twee dagen voor een referendum over onafhankelijkheid in de autonome Koerdische regio in het noorden van Irak. De woordvoerder van de Turkse president Erdogan heeft dat referendum een „vreselijke vergissing” genoemd, die tot nieuwe crises in de regio zal leiden.

Het mandaat is sinds 2014 al meermaals verlengd. Turkije voert al langer luchtaanvallen uit op stellingen van de in Turkije verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK, die haar hoofdkwartier heeft in het Kandil-gebergte. Volgens Turkije vormt het referendum een gevaar voor zijn veiligheid. De Turkse regering heeft onder andere met economische en politieke sancties gedreigd als de volksraadpleging maandag doorgaat.

Het Turkse leger is ook in Syrië actief. Het heeft met pro-Turkse rebellen gebieden in het noorden van het land veroverd die de terreurgroep Islamitische Staat moest prijsgeven. Steeds vaker worden er confrontaties gemeld met Koerdische milities in Syrië.