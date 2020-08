‘Mandaat parlement Hongkong met een jaar verlengd’

Een belangrijk orgaan van het Chinese parlement, het Permanente Comité van het Nationaal Volkscongres, heeft besloten het mandaat van het huidige parlement in Hongkong met een jaar te verlengen. Dat meldden Chinese staatsmedia dinsdag.

De vierjarige termijn van de zittende parlementariërs zou eind september aflopen. Op 6 september stonden parlementsverkiezingen gepland in Hongkong, dat een speciale status heeft binnen China, maar de autoriteiten besloten de stembusgang te verplaatsen naar volgend jaar. Dat zou noodzakelijk zijn vanwege de coronacrisis. Het besluit leidde tot woede bij de prodemocratische oppositie in de stadstaat.

Het Permanente Comité van het Nationaal Volkscongres was sinds zaterdag in vergadering over hoe het verder moet in de metropool. Behalve de verlenging van het parlementsmandaat, zou ook het benoemen van een „overgangsorgaan” een optie zijn geweest.

Het is nog niet duidelijk wat het Chinese besluit betekent voor vier oppositieleden die nu nog in het parlement zitten, maar zich dit jaar niet herkiesbaar mochten stellen. Ze zouden door hun oproepen aan het buitenland om sancties op te leggen aan Hongkong een omstreden nieuwe veiligheidswet hebben overtreden.

Het is al meer dan een jaar erg onrustig in Hongkong. Dat maakt sinds 1997 deel uit van China, maar heeft wel een eigen parlement en rechtssysteem. Critici vinden dat China die speciale status steeds verder ondermijnt. Zo leidde de invoering van de veiligheidswet tot internationale kritiek, omdat de wet de politieke vrijheden in Hongkong zou ondermijnen.