„Manchester toont noodzaak eenheid in NAVO”

De aanslag in Manchester toont aan hoe belangrijk het is om samen te staan in de strijd tegen terrorisme. Dat zei NAVO-chef Jens Stoltenberg woensdag, een dag voor de top van de 28 NAVO-lidstaten in Brussel. De Noor verwacht dat alle leiders op een of andere manier iets zullen zeggen over de „barbaarse aanval” op kinderen.

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de NAVO meer gaat doen tegen terrorisme. Zijn wens om het militaire bondgenootschap lid te laten worden van de coalitie tegen terreurgroep IS wint steun, maar er wordt nog over gesproken, zei Stoltenberg.

Alle NAVO-landen zijn al lid van de coalitie die meer dan zestig landen telt. De toetreding van de NAVO zal volgens Stoltenberg een krachtige politieke boodschap zijn en bovendien praktisch voor de coördinatie. Een gevechtsrol voor de NAVO is echter niet aan de orde. Wel verwacht hij dat de steun van AWACS-radarvliegtuigen aan de coalitie wordt uitgebreid. Daar is ook Nederland bij betrokken.