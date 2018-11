Man zwemt om Groot-Brittannië heen

De Brit Ross Edgley (33) is de eerste man die om het complete vasteland van Groot-Brittannië heen is gezwommen. Edgley vertrok in juni voor zijn monstertocht van bijna 3200 kilometer en kwam zondag aan in Kent. De geweldenaar zwom twaalf uur per dag waarin hij 30 tot 50 kilometer aflegde. Edgley moest dagelijks tussen 10.000 en 15.000 calorieën eten.

Driehonderd zwemmers hebben de laatste paar kilometer met hem mee gezwommen op weg naar de finish.

Het is niet de eerste extreme uitdaging van de Brit. Eerder liep hij een marathon terwijl hij een Mini trok en zwom hij 100 kilometer met een boomstam achter zich aan.

De tocht was bedoeld om aandacht te trekken voor zijn The World’s Fittest Book.