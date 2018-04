Man zoekt sleutels en vist granaat op

Een watersporter die in Duitsland zijn verloren sleutels uit een meer wilde vissen, heeft per ongeluk een granaat uit de Tweede Wereldoorlog boven water gehaald. Volgens Duitse media probeerde de man met een magneet aan een draad de sleutel op te vissen maar bleef de granaat aan zijn draad hangen.

Het incident was bij een meer bij de plaats Wustrau in de deelstaat Brandenburg. De man belde geschrokken de politie die deskundigen van het Duitse leger inschakelden. Zij ontfermden zich over de werpgranaat.

De sleutels kwamen niet boven water en bleven onvindbaar.