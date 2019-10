Man zit zeven dagen dood in autowrak

Twee wandelaars hebben in de bossen bij het Duitse Fuchstal (Beieren) een verongelukte automobilist ontdekt die al zeven dagen dood achter het stuur in het wrak zat. Volgen Duitse media was hij vorige week maandag al met zijn auto door onbekende oorzaak van de weg geraakt.

De man gleed daarna 10 meter langs een helling naar beneden waarbij hij diverse bomen raakte. De 45-jarige automobilist stierf ter plekke. De plek van het ongeval was slecht zichtbaar vanaf de weg. De politie maakte de vondst woensdag bekend.