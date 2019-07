Man ziet verminkt been op pakje sigaretten

Een in Frankrijk wonende Albanees heeft tot zijn schrik een foto van de resterende stomp van zijn linkerbeen op een pakje sigaretten afgebeeld gezien. De boodschap bij zijn afgezette been was dat slagaderen door roken dichtslibben.

Het been werd in 2018 geamputeerd als gevolg van verwondingen die de man in 1997 bij een schietpartij in Albanië had opgelopen. Hij stuurde een brief met foto’s van zijn rechterbeen en het verminkte been naar een specialist van het militaire hospitaal in Metz in hoop dat zijn toestand mogelijk met een prothese kon verbeteren. Hij kreeg nooit antwoord.

De foto’s zijn zonder zijn toestemming in de campagne tegen het roken terechtgekomen. De Europese Commissie die gaat over deze waarschuwingen tegen het roken, kon nog niet uitleggen waar de foto vandaan kwam, meldden Franse media.