Man wilde Magna Carta stelen uit kathedraal

In de kathedraal van de Britse stad Salisbury is een man opgepakt die probeerde een exemplaar van de Magna Carta te stelen. Hij had met een hamer de glazen kast stukgeslagen waarin het document uit 1215 is tentoongesteld.

De 45-jarige arrestant deed zijn poging donderdagmiddag, melden Britse media. Na getuigenverklaringen kon hij snel worden gearresteerd. Het document is niet beschadigd.

De Magna Carta is een handvest waarin rechtspraakregels en vrijheden voor Engelse leenmannen en geestelijken is vastgelegd, ondertekend door koning Jan zonder Land. Er zijn vier exemplaren van het charter bewaard gebleven, waarvan een in de kathedraal van Salisbury.

De stad was eerder dit jaar in het nieuws door de bijna fatale vergiftiging van de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter met het zenuwgas novitsjok.