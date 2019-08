Man wil in Parijs met mes het vliegtuig in

Een man is donderdagavond aangehouden op het vliegveld Orly in Parijs toen hij op het punt stond met een mes in een toestel van Transavia France te stappen. Een politiewoordvoerster meldde dat de man geen aanslag wilde plegen.

„Hij had ruzie met een vrouwelijk familielid met wie hij reisde. Zij wees het personeel op het vliegveld erop dat de man een mes bij zich had”, aldus de woordvoerster. De aangehouden man was een bekende van de politie wegens criminele activiteiten.

Na het incident is het toestel niet meer naar Barcelona vertrokken. De passagiers moesten wachten op een vervangende vlucht.