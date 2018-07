Man verwondt mensen in bus Lübeck

In het Noord-Duitse Lübeck heeft een man in een bus meerdere mensen verwond. De politie spreekt enkel over gewonden. De Lübecker Nachrichten heeft het over mogelijk twaalf lichtgewonden en twee zwaargewonden.

De dader heeft volgens ooggetuigen in de volle bus van Lübeck naar Travemünde een keukenmes uit zijn rugzak gehaald en begon er mensen mee te steken. De buschauffeur stopte onmiddellijk de lijnbus en opende de deuren.

De dader viel ook de chauffeur aan en is gevlucht. Maar hij zou snel zijn aangehouden door agenten die in een patrouillewagen in de buurt waren. Volgens de Lübecker Nachrichten zou het om een dertiger van Iraanse komaf gaan.